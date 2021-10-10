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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلجيكا تصطدم بإيطاليا فى مباراة تحديد المركز الثالث بدوري الأمم الأوربية .. اليوم

إيطاليا وبلجيكا
إيطاليا وبلجيكا

يستضيف ملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو قمة منتخب إيطاليا أمام منتخب بلجيكا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتوقفت سلسلة انتصارات إيطاليا على يد إسبانيا في نصف النهائي بعد الخسارة من لا روخا بهدفين لهدف، ليسقط بطل أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

أما بلجيكا فرغم الأداء المذهل في الشوط الأول أمام فرنسا بنصف النهائي، فخسروا تقدمهم بهدفين لتسكن شباك تيبو كورتوا ثلاثية وودعوا بطولة كانت بالمتناول.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث دوري الأمم الأوروبية 2021 على قنواتها، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتذاع مباراة إيطاليا وبلجيكا على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

ملعب أليانز ستاديوم تورينو منتخب إيطاليا منتخب بلجيكا دوري الأمم الأوروبية فرنسا

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