المشدد 3 سنوات لربة منزل تسببت فى عاهة مستديمة لسيدة فى القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة فى القليوبية بالسجن المشدد 3 سنوات لربة منزل، لقيامها بضرب سيدة بحجر على أذنها اليمنى فأصيبت بعاهة مستديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد رفعت النجار، وكامل عادل حجازي، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله.

ترجع أوراق القضية عندما تلقى رئيس مباحث مركز قليوب إشارة من مستشفى قليوب، بوصول سيدة تدعى "م.ه.س" 30 عامًا، مصابة بضربة على أذنها اليمنى بألة صلبة.

جرى إخطار اللواء مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليها وسلفتها وتدعى "ث.أ.ع " 42 عامًا، ربة منزل، لخلاف بينهما على ميراث زوج كًلا منهما، حيث أنهما متزوجتين من شقيقين فتطورت لمشاجرة بينهما، فقامت المتهمة بضربها بحجر على أذنها فأحدثت إصابتها بعاهة مستديمة في الأذن.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة فأمرت بحبسها وتقديمها للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

من ناحية أخرى تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بعقار خلف المجزر بمنطقة تقسيم الكوثر دائرة قسم شرطة الخانكة دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في عقار خلف المجزر تقسيم الكوثر دائرة القسم.

وعلى الفور جرى إبلاغ قوات الحماية المدنية بالقليوبية والتي دفعت بسيارتين للسيطرة على الحريق وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون ثمة إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق علي مساحة 300 متر، ونشب الحريق بالطابق الأرضي، ملك "صلاح ع ع"، 65 سنة، صاحب شركة للعطور ومستحضرات التجميل.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، وتم التحفظ على مكان الحريق، وتولت النيابة التحقيق واستدعت المعمل الجنائي لاتخاذ شؤونه وبيان سبب الحريق.