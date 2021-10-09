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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 5 سنوات لـ عامل في مطعم شرع في خطف طفل بـ طوخ

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية الدائرة السادسة، بالسجن لمدة 5 سنوات لعامل بمطعم بالقضية رقم 18071 لسنة 2021 جنايات طوخ، والمقيدة برقم 1316 لسنة 28210 كلى شمال بنها لمحاولته خطف طفل.


صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشار محمد حليم خليل والمستشار ماجد نصر هلال والمستشار خالد على إبراهيم وأمانة سر محمد فرحات ومحمد رضا.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهم "أسلام ع م"، 28 سنة، فى 12 يونيو للعام الحالى شرع فى خطف الطفل المجنى عليه "صبحى م ص" وكان ذلك بطريق التحايل، بأن اصطحبه عقب إيهامه بذهابهما لابتياع الصورة "حظاظة"، قاصدا إبعاده عن أعين ذويه، باصطحابه لطريق المقابر بقريته بدائرة مركز شرطة طوخ.

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وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو إبصار الشاهدة الثانية للمجنى عليه رفقة المتهم فقامت بمنعه من إتمام جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من الأهالى بدائرة مركز شرطة طوخ، بمحاولة عامل فى مطعم خطف طفل بطريق المقابر بالقرية إلا أنهم شاهدوه ومنعوه من إتمام جريمته.


وجرى ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة لتصدر المحكمة حكمها السابق.

القليوبية بنها النيابة العامة مدير أمن القليوبية محافظة القليوبية

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