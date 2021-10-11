سائقها تعرض لـ غيبوبة.. تفحم سيارة اصطدمت بـ عقار تحت الإنشاء في أكتوبر

أنقذت العناية الإلهية عامل من الموت حرقا داخل سيارة عقب اصطدامها بعقار تحت الإنشاء بمدينة ٦ أكتوبر في الجيزة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، أفاد باصطدام سيارة بأحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة ٦ أكتوبر واشتعال النيران فيها وتفحمها.

وعلى الفور أمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه حال سير العامل بالسيارة تعرض لغيبوبة مفاجأة أدت الي انحراف السيارة واصطدامها بأحد العقارات واشتعال النيران بها.

كما تبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، تدخل بعض المتواجدين بموقع الحادث وإنقاذ قائد السيارة من الموت حرقا داخلها.

تم اسعاف العامل والسيطرة على حريق السيارة، وتباشر جهات التحقيقات الإجراءات القانونية.