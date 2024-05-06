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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اتحاد القبائل العربية يحذر من خطورة اجتياح رفح

اتحاد القبائل العربية
اتحاد القبائل العربية

صرح مصطفى بكرى المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية بأن الاتحاد يتابع تطورات الأحداث الجارية في منطقة رفح القريبة من الحدود المصرية والتهديدات الموجهة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة تمهيدًا لاجتياحها.

وحذر الاتحاد من تداعيات وخطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح هذه المنطقة المكدسة بالسكان، یطالب في الوقت ذاته بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان، الذي ستكون له نتائج كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وعلى المنطقة بأسرها.

ويطالب الاتحاد المجتمع الدولى بكل فئاته بضرورة ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن هذا العدوان الخطير، والاستجابة للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق هدنة بين حماس والحكومة الإسرائيلية تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار والتوقف عن العدوان وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطينى.

وأعلن اتحاد القبائل العربية عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في رفضه كافة الأساليب الهمجية والعدوانية التي تستهدف إرغام الفلسطينيين على التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وهو الهدف الحقيقي لحكومة نتنياهو وهو المخطط الذي حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظات الأولى للعدوان.

وقال إن اتحاد القبائل على ثقة من وعي الشعب الفلسطيني وصموده و تمسكه بتراب الوطن ووعيه بحقيقة المخطط الذي يستهدف القضية وتصدير الأزمة إلى مصر بهدف إنقاذ حكومة نتنياهو التي ارتکبت أبشع جريمة إبادة في التاريخ ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع :إن مصر القيادة والشعب كان لها موقفها الواضح منذ  الأول للعدوان ولم تتوانى  عن الاستمرار في ممارسة هذا الدور الذي طالب بوقف العدوان وتقديم المساعدات الفلسطينية وفقا للمرجعيات الدولية، وهو موقف يدعمه الاتحاد باعتباره الموقف الحريص على القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها وعلى حياة أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التى دخلت شهرها السابع.

واختتم:إننا إذا نبعث برسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي نطالب جامعة الدول العربية بعقد جلسة عاجلة لبحث هذا العدوان وتداعياته على الأمن القومي العربي وعلى مسار الحقوق الوطنية والمشروعة للشعب الفلسطيني وحياة أبنائه.

اتحاد القبائل العربية منطقة رفح الحدود المصرية جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين

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