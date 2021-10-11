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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغيير وحيد.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيا

صدى البلد

يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا علي منافسه ليبيا اليوم علي ملعب بنغازي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس العالم قطر 2022 .

موعد مباراة منتخب مصر


وتقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1

استقر  كيروش على إجراء تعديل جديد فى تشكيل منتخب مصر خلال مواجهة اليوم أمام ليبيا ، وينوى المدير الفنى الدفع بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب وهم محمد الننى وطارق حامد وعمرو السولية مع جلوس عبدالله السعيد على مقاعد البدلاء فى ظل رغبته فى تأمين منتصف الملعب مع الاعتماد على سرعات محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الخط الهجومى .

تشكيل منتخب مصر المتوقع :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح - أكرم توفيق

خط الوسط :  محمد الننى - طارق حامد - عمرو السولية

الهجوم : عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

ويسعي منتخب مصر بقيادة مدربة كارلوس كيروش لتحقيق الفوز وحسم صدارة ترتيب المجموعة وضمان التأهل بشكل كبير الي نهائيات بطولة كأس العالم 2022 .

وكان منتخب مصر حقق الفوز علي ليبيا بمباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد سجلة عمر مرموش .

ويحاول محمد صلاح نجم منتخب مصر الظهور بأفضل شكل ممكن بعد الانتقادات الكبيرة التى تعرض لها بعد مباراة الفراعنه ضد ليبيا في القاهرة .

وتعول الجماهير علي محمد صلاح نجم منتخب مصر في حصد الثلاث نقاط الهامه في مشوار الفراعنه نحو نهائيات كأس العالم

ترتيب منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط في حين يحتل منتخب ليبيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط . 

منتخب مصر ليبيا كأس العالم مصر محمد صلاح

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