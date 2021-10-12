مهنئا منتخب مصر بالفوز.. جمال الغندور: لدينا منتخب على أعلى مستوى

قال جمال الغندور الحكم الدولي السابق، إنني أهنئ المنتخب المصري بفوزه على ليبيا، وإقترابه بشكل كبير من المواجهة الفاصلة للتأهل لكأس العالم 2022.

وأضاف جمال الغندور،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” عبر فضائية “سي بي سي” أن مصر تمتلك لاعبين مميزين، مشيرا إلى أنه لدينا أسم كبير على مستوى قارة أفريقيا، ولدينا منتخب كبير.

لا بد من تحقيق نتائج إيجابية

وتابع جمال الغندور، أنه لا بد من تحقيق نتائج إيجابية، والفوز خلال اللقاءات القادمة، من أجل تحسين مركز المنتخب المصري على مستوى أفريقيا، مؤكدا أن مصر تحتل المرتبة السادسة على مستوى أفريقيا

وأشار الحكم الدولي السابق إلى أن مصر تمتلك قدرات كبيرة تؤهلها للفوز خلال اللقاءات القادمة.