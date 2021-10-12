شكرا لـ كيروش وجهازه واللاعبين.. مجاهد يهنئ المنتخب ويدعو لدعمه

وجه أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التهنئة للمنتخب الوطني بمناسبة فوزه الكبير على نظيره الليبي بثلاثة أهداف نظيفة في بنغازي أكدت جدارته بصدارة المجموعة التي صعد إليها قبل ثلاثة أيام بالفوز على المنتخب ذاته في برج العرب .



وقال رئيس الاتحاد المصري، إن التهنئة موجهة للجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش وكل أعضاء جهازه المعاون، على هذا التغيير الذي أحدثه على شكل المنتخب الوطني، بما يليق باسمه وعراقته، وتمتد التحية إلى جميع اللاعبين الذين بدوا بروح عالية وأكثر إصرارا على تقديم الشكل الذي يتمنونه لمنتخب بلادهم، كما تشمل التحية أيضًا زملائه أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم الذين تحملوا معه عبء قرار التغيير في هذا التوقيت والذي جاء خالصًا لمصلحة المنتخب الوطني.



وأكد أحمد مجاهد أنه يهنئ المنتخب ويدعو لدعمه واستقراره، لأنه يستحق أن يعضده، ويقف من خلفه الجميع، وأن يساهموا في فرض حالة الاستقرار من حوله، ودعمه بكل الصور الممكنة من أجل تحقيق حلم كل المصريين، لا سيما وأن الجميع الآن يرونه على الطريق الصحيح.