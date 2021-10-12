عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا تنسى أبنائها.. إطلاق اسم الشهيد أحمد شوشة على إحدى مدارس السويس

محافظ السويس
محافظ السويس

عرض برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، تقريرا عن إطلاق محافظة السويس أسم الشهيد " أحمد شوشة " ، على أحدى المدارس بالمحافظة .

 

وقال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، خلال لقائه بالتقرير : يوم سعيد بالمحافظة مع بدء العام الدراسي الجديد ، وبعد عاميين من التوقف ، والأولاد والمدرسين متقبلين الوضع بشكل كبير.

 

وتابع محافظ السويس : نتمنى أن تستمر العملية التعلمية جميلة كده ، وأن الدراسة تستمر على خير.

 

وفي سياق أخر ، أجرى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، جولة تفقدية بنطاق حي السويس لمتابعة المشروعات التنموية التي تقام علي أرض السويس بمرافقة الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد بدأت بتفقد المركز التكنولوجي لمحافظة السويس بشارع الجلاء لمتابعة أعمال إنشاء المركز التكنولوجي وقاعة المؤتمرات وقاعة الاجتماعات الرئيسية.

 

وتابع المحافظ ، جولته لمنطقة الغريب وعمارات اللوكس بحي السويس والتي شهدت اعمال تطوير، مؤكدا على حي السويس وشرطة المرافق بعمل حملات لرفع القمامة أولا باول بالتنسيق مع فريق الطوارئ والتدخل السريع واستكمال إزالة العشوائيات والأكشاك المخالفة، ومراجعة جميع الكابلات وعزل الأسلاك الكهربائية المكشوفة والتأكيد علي الانضباط بشوارع وميادين منطقة الغريب بحي السويس.

السويس أحمد شوشة توك شو محافظ السويس محافظة السويس

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: التمكين للمرأة في عهد الرئيس السيسي أفعال لا أقوال

السيسي للدول الأوروبية: لا نحتاج من يقول لنا ما هي حقوق الإنسان لديكم

هل أنتم مستعدون ..الرئيس السيسي يوجه رسالة هامة لـ الدول الأوروبية

بعد إهانة مسئولي الزراعة.. عقوبة جرائم الفيسبوك تصل للحبس والغرامة

مهنأة قاضية بفوزها بجائزة ماكلين.. مكرم: المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة في النجاح والتفوق

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زالزال بقوة 6.4 جنوب جزيرة كريت شعر به المصريون منذ قليل

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ينذر بكارثة.. السيسي يحذر من التدهور في التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

أبوها مات وأمها سافرت.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد عمها وعمتها بالقليوبية

شوبير يكشف تفاصيل أزمة موسيماني مع الأهلى حول العقد الجديد

الإسكان: 90 % إعفاء من غرامات التأخير حال سداد المستحقات المتأخرة بالمدن الجديدة

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

فيديو

فيديوجراف.. اختلفا فتخلص منها.. كشف لغز العثور على جثة فتاة بالإسكندرية

فيديو جراف.. الستات كلمة السر.. زوجة المدرب صداع في رأس الأهلي وموسيماني

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ