لا تنسى أبنائها.. إطلاق اسم الشهيد أحمد شوشة على إحدى مدارس السويس

عرض برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، تقريرا عن إطلاق محافظة السويس أسم الشهيد " أحمد شوشة " ، على أحدى المدارس بالمحافظة .

وقال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس ، خلال لقائه بالتقرير : يوم سعيد بالمحافظة مع بدء العام الدراسي الجديد ، وبعد عاميين من التوقف ، والأولاد والمدرسين متقبلين الوضع بشكل كبير.

وتابع محافظ السويس : نتمنى أن تستمر العملية التعلمية جميلة كده ، وأن الدراسة تستمر على خير.

وفي سياق أخر ، أجرى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، جولة تفقدية بنطاق حي السويس لمتابعة المشروعات التنموية التي تقام علي أرض السويس بمرافقة الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد بدأت بتفقد المركز التكنولوجي لمحافظة السويس بشارع الجلاء لمتابعة أعمال إنشاء المركز التكنولوجي وقاعة المؤتمرات وقاعة الاجتماعات الرئيسية.

وتابع المحافظ ، جولته لمنطقة الغريب وعمارات اللوكس بحي السويس والتي شهدت اعمال تطوير، مؤكدا على حي السويس وشرطة المرافق بعمل حملات لرفع القمامة أولا باول بالتنسيق مع فريق الطوارئ والتدخل السريع واستكمال إزالة العشوائيات والأكشاك المخالفة، ومراجعة جميع الكابلات وعزل الأسلاك الكهربائية المكشوفة والتأكيد علي الانضباط بشوارع وميادين منطقة الغريب بحي السويس.