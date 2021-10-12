محمود عادل يرصد ملامح الشخصية المصرية في معرض فني

يستعد الفنان محمود عادل، مصور فوتوغرافي، لتنظيم معرض فني بأحد الجاليريهات التشكيلية، لمجموعة من أعماله الفنية التي رصدها بعدسة الكاميرا على مدار رحلته مع التصوير التي بدأت منذ سنوات.

ويضم المعرض ما يقرب من 60 لوحة فنية، رصدها الفنان من محافظات مصر المختلفة، وعلى مدار ما يقرب من 10 أعوام، تتضمن ملامح الشخصية المصرية، والطقوس المستخدمة من المصريين في بعض المناسبات سواء الأفراح أو الأعياد والموالد، وغيرها من المناسبات المختلفة.

كما يضم المعرض لوحات لبعض المناطق الأثرية والتراثية التي تتميز بها أم الدنيا عن باقي دول العالم، سواء في الأقصر وأسوان، أو القاهرة وشوارع المعز والحسين.