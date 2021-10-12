بعد قرار عودة الجماهير.. "رياضة النواب" تطالب بإطلاق حملات توعية ضد التعصب

أيّد أحمد الشناوي، عضو لجنة الرياضة بمجلس النواب، قرار رابطة الأندية المحترفة بشأن عودة الجماهير لمباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري بواقع ١٠٠٠ مشجع لكل فريق.

وقال “الشناوي”، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إنه قرار طال انتظاره، وعودة الجماهير تمثل أهمية كبيرة للرياضة المصرية لأنها أهم سمات استكمال مظاهر الحياة الطبيعية وكحافز للاعبين الذين يفتقدون الحضور الجماهيري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة إطلاق حملات توعية بشأن التعصب الرياضي لتقليل الآثار السلبية عن طريق عقد ندوات بمراكز الشباب حول كون الرياضة هي رسالة إيجابية لا وجود للخلاف والفتن حولها.

عودة الجماهير لمباريات الموسم الجديد

وأعلنت ‏رابطة الأندية المحترفة، عودة الجماهير لمباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري، بواقع ١٠٠٠ مشجع لكل فريق.

وأكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة توصلت لاتفاق مع وزارة الداخلية على حضور ٢٠٠٠ مشجع مع أول مباراة في الدوري الممتاز.

وأوضح ‏أحمد دياب، أنه تم الاتفاق أيضا مع القناة الناقلة على إذاعة مباريات الدوري بنظام الـHD، وبحد أدنى ١٠ كاميرات في كل مباراة .

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن موعد انطلاق منافسات بطولة الدورى المصري يوم 25 أكتوبر الجارى لانطلاق أول جولة فى الموسم الجديد.

واستجابت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب إلى مطالب الأندية بالابقاء على النظام التقليدي لشكل الدورى المصري ورفض نظام المجموعتين أو الدور الواحد.

وتواجه رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب معضلة الارتباطات الدولية التي يشارك خلالها منتخبات مصر الوطنية فى امم افريقيا وكأس العرب والمونديال فضلا عن الفرق الأربعة المشاركة بدورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

