"ضيع مستقبلي".. ضحية ابتزاز تكشف تفاصيل صادمة لنصب رجل أعمال عليها

كشفت رانيا، عن تفاصيل واقعة قيام رجل أعمال قام بالنصب عليها وتصويرها مقطع فيديو على أنه مقطع تمثيلي، إلا أنه نشر المقطع وقام بفضح الفتاة.

ضحية رجل أعمال تكشف مفاجآت: قالي مشهد تمثيلي

وقالت رانيا، لـ"صدى البلد"، “أنا كنت فاكرة أن المقطع اللي صوره ده مشهد تمثيلي، ولما قولت لـ رجل الأعمال هو حضرتك مش قولت لي الفيديو ده مش هيتنشر، وفي مرة تانية كان بيتكلم مع حد قاله أنجز البنت معايا وتعالى”.

وتابعت رانيا ضحية رجل أعمال الجيزة، “المتهم استغل أننا ناس على قدنا وهو كسرني بعد اللي عمله، وكان كاسر عيني أنا وأسرتي باللي هو عمله ووالدتي ووالدي بيخرجوا عشان يجيبوا 200 جنيه عشان ناكل، ولما عملت كدة كان قصدي اشتغل أو أعمل فيديو تمثيلي وكان نفسي أمثل واطلع أمي وأبويا من الوضع اللي إحنا فيه”.

وأضافت ضحية رجل أعمال الجيزة، “وهو لما صور قالي الفيديو ده مش هيطلع تليفوني، وهو قالي هتطلعي تقولي في الفيديو كلام وقلت عادي ده مشهد تمثيلي وهما كانوا 3 واحد بيحفظني وواحد سايق العربية وواحد بيصور، وأنا مكنتش عارفة حاجة وأنا فقيرة وممكن اقعد 4 ايام مش باكل بس محدش يكسر عيني كدة”.

وأكملت ضحية رجل أعمال الجيزة، “حط بنتك مكاني أنا اللي معايا مش ليا وفضل أمي وأبويا عليا بعد ربنا، وتعبت لما عرفت أن النيابة عايزاني لأن عمري ما روحت في مكان، وأنا سألته قلت له الفيديو ده قالي هيطلع من تليفونك قالي لا وصدقته وقولت أكيد مش بيضحك عليا”.

وتابعت ضحية رجل أعمال الجيزة، “أنا من صغري كانوا بيقولوا أنتي وحشة ومش كويسة وشكلك وحش، وهما عايزنا نمشي من المنطقة، الراجل ده يبتزنا دمرني ودمر أسرتي ربنا ما يسامحوه”.

واختتمت رانيا ضحية رجل أعمال الجيزة، “أنا قولت ده فيديو كليب عادي لكن مش عارفة أعيش صحابي في المدرسة ومكنش قصدي أعمل أي حاجة ولا اصور حاجة ولا احط نفسي في الموقف ده، وانا مقصدش أحط ماما وبابا في الموقف ده وأهل المنطقة طردونا وضربوني”.