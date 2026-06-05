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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مرور مسائي على مستشفى الرمد ببني سويف لمتابعة جودة الخدمات الصحية

صحة بني سويف
صحة بني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف، مرور مسائي مستشفى الرمد، بمتابعة الدكتورة حنان حسين مدير إدارة الطب العلاجي والدكتورة خلود محمد عادل مدير إدارة المستشفيات.

يأتي ذلك ضمن خطة المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها مديرية الصحة ببني سويف بهدف التأكد من كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث قام بالمرور د دعاء فاروق محمود مسؤل الكلى الصناعى بادارة الطب العلاجي  و د دعاء حسين عضو إدارة المستشفيات.

وشملت الجولة متابعة انتظام العمل داخل المستشفى.

تم التأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة والالتزام الكامل بتطبيق معايير مكافحة العدوى بالإضافة إلى مراجعة إجراءات سلامة المرضى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأكدت مديرية الصحة أن هذه الجولات تأتي في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة وفقًا لأعلى معايير الجودة بما يحقق رضا المواطنين ويعزز من كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

بني سويف صحة بني سويف رمد بني سويف

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