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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"تحليل وعرض البيانات باستخدام برنامج R" في ورشة عمل بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم مركز دعم البحث العلمى بجامعة حلوان  ورشة عمل بعنوان  لغة R للمبتدئين : تحليل وعرض البيانات  " R for Beginners: Data Analysis and Visualization" وذلك عبر برنامج زووم.

أقيمت الورشة تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

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حاضر في ورشة العمل الدكتور محمد عبدالله دخيل بقسم النبات والميكروبيولوجي كلية العلوم جامعة حلوان، وقد أدار الورشة  الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، والدكتورة أماني السيد عضو المكتب التنفيذى لمركز دعم البحث العلمي.

أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة على حرص الجامعة للنهوض بمستوى البحث العلمي ومخرجاته، بما يسهم في صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يؤدى إلى رفع مستوى التصنيف الدولي بالجامعة وذلك نتيجة لسياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمي، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مركز دعم البحث العلمي يساهم في تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار في بحوثهم العلمية، مؤكدة أن الجامعة دائما تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات، حيث شهدت الجامعة تقدماً ملحوظاً في التصنيفات الدولية العالمية.


وأشار الدكتور محمد القصاص إلى  أن  مركز دعم البحث العلمي يساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها في دعم منظومة البحث العلمي، وتوسيع نطاق البحوث العلمية، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان على رفع الوعي بالبحث العلمي، حيث يهدف المركز الى النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة وزيادة مخرجاته عن طريق العديد من الأنشطة المهتمة بتقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي من المنتمين لجامعة حلوان.

تضمنت ورشة العمل التطرق إلى النقاط الآتية أهمية لغة R في البحث العلمي، كيفية تنزيل ال R,Rstudio علي   جهاز الحاسب الآلي، إدخال البيانات والإحصاء الوصفية، استخدام scatter plot &Fit line في تمثيل البيانات .

 في ختام ورشة العمل تم فتح باب المناقشات والرد على جميع تساؤلات المشاركين، وقد حضر ورشة العمل  221  من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث شارك 88 من جامعة حلوان،  كما حضر 107 من الجامعات والمؤسسات المصرية، ومن الدول العربية حضر 25،  كما حضر واحد من دولة أسبانيا.

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