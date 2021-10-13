عبد الحكم: زعماء فيشجراد أشادوا بجهود مصر في محاربة الإرهاب والهجرة |فيديو

قال محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة الرئيس السيسي للمرة الثانية في قمة الفيشجراد، يعكس عدة دلالات، أهمها احترام الدول المشاركة في القمة للرئيس السيسي وجهوده المستمرة لتحقيق الامن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف "محمد عبد الحكم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن زعماء قمة فيشجراد أشادوا بالتقدم التي شهدته مصر خلال الفترة الماضية على يد الرئيس السيسي، مشددا على أن هناك إرادة قوية لدي مصر وزعماء فيشجراد لتعزيز العلاقات في كافة المجالات.

وأكمل: زعماء تجمع الفيشجراد كانوا في مقدمة الدول التي سارعت وأعلنت دعمها لثورة 30 يونيو، متابعا: مصر تجمعها علاقات متميزة وقوية مع أعضاء فيشجراد.



وأكد على أن مصر نجحت بقتدار في محاربة الهجرة غير الشرعية، حيث توقفت الهجرة تماما منذ 2016، منوها بأن زعماء فيشجراد أشادوا بموقف مصر تجاة الهجرة غير الشرعية وسيطرتها الكاملة عليها.



وأشار إلى أن نجاح مصر في مواجهة الإرهاب أصبح نموذج مشرف يحتذى به في العالم أجمع، منوها بأن أعضاء الفيشجراد اشادو بمصر ودورها في محاربة الإرهاب.



