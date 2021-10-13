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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقليد السفير الياباني السابق بالقاهرة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.. صور

تكريم سفير مصر بطوكيو
تكريم سفير مصر بطوكيو لسفير اليابان السابق بالقاهرة

خلال احتفالية أقامها السفير أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، بمقر السفارة المصرية تم تقليد سفير اليابان السابق بالقاهرة  تاكيهيرو كاجاوا وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وذلك بناءً على قرار السيد رئيس الجمهورية بمنح الوسام للسفير الياباني السابق، وذلك تقديراً لما قام به من جهود خلال فترة عمله سفيراً لبلاده في مصر، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تعزيز أواصر التعاون وتوطيد علاقات الصداقة بين الدولتين في العديد من المجالات.

وأشار السفير المصري خلال كلمته أثناء تقليد الوسام إلى عمق العلاقات بين البلدين وتجذرها على نحو يُمثل أرضية صلبة للبناء عليها والارتقاء بها إلى آفاق غير مسبوقة بما يُضيف أبعاداً جديدة تتّسق مع الروابط العميقة التي تجمع مصر واليابان، موضحًا أن التقدير الرسمي المصري للسفير الياباني السابق جاء تكريمًا لما قام به من مجهودات حثيثة خلال فترة خدمته بالقاهرة.

من جانبه، أعرب السفير "كاجاوا" عن امتنانه وتقديره العميق لقرار السيد الرئيس بمنحه الوسام مشيراً إلى أنه لمس بنفسه الانعكاسات الإيجابية الكبيرة المترتبة على حجم الإنجازات التي تحققت على صعيد العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات القليلة الماضية، وبما يصب في مصلحة البلدين وينعكس إيجابًا على علاقاتهما الثنائية، مُدللاً على ذلك بتجربة المدارس اليابانية في مصر، إلى جانب الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اللتان تمثلان تجربة فريدة في مجالات التعاون المصري الياباني بالعديد من القطاعات.

تكريم سفير مصر بطوكيو لسفير اليابان السابق بالقاهرة
تكريم سفير مصر بطوكيو لسفير اليابان السابق بالقاهرة
تكريم سفير مصر بطوكيو لسفير اليابان السابق بالقاهرة
تكريم سفير مصر بطوكيو لسفير اليابان السابق بالقاهرة
تكريم سفير مصر بطوكيو لسفير اليابان السابق بالقاهرة
تكريم سفير مصر بطوكيو لسفير اليابان السابق بالقاهرة
مصر تكنولوجيا السفارة المصرية الجامعة المصرية اليابانية اليابان طوكيو رئيس الجمهورية السفير الياباني سفير مصر العلاقات بين البلدين المدارس اليابانية مصر واليابان

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