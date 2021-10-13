الزراعة: لدينا أصناف من تقاوي قمح متوسط إنتاجها 20 أردب للفدان الواحد

قال الدكتور رضا محمد علي رئيس قسم القمح بوزارة الزراعة والمشارك في استنباط أفضل أنواع تقاوي القمح، إن أي صنف يتم استنباطه يتم وضع بعض الصفات له على رأسها توفير جودة عالية .



وأضاف رضا محمد علي في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" منذ 20 عاما كان متوسط انتاجية الفدان من القمح من 10 لـ 12 أردب ، ولكن حاليا يصل متوسط انتاجية الفدان الواحد لـ 20 أردب وبقدرة انتاجية تصل لـ 28 و 30 أردب".

وتابع رضا محمد علي :" مهمتنا كـ مربيين نبات في قسم بحوث القمح تقليل الفجوة بين متوسط الإنتاج والقدرة الإنتاجية لأصناف القمح".

واكمل رضا محمد علي :" إنتاجنا من القمح يكفي 50 % من الاستهلاك، ويمكننا التوصل للحد الآمن من انتاج القمح إما عن طريق التوسع الأفقي لزيادة المساحة المزروعة من القمح ، والتوسع الرأسي لتعظيم إنتاجية الفدان الواحد من القمح باستخدام أصناف قمح ذات جودة عالية".