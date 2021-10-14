جولة تفقدية لرئيس "مياه الغربية" لمتابعة الحالة الفنية لمحطة السنطة

تفقد الدكتور المهندس حمدي محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، محطة مياه السنطة المرشحة، لمتابعة الحالة الفنية للمحطة، ومبنى المروقات والمرشحات ومأخذ المحطة الخارجي، مشددا على الالتزام بخطة الصيانة والسلامة والصحة والاهتمام بالشكل العام للمحطة.

وأكد أهمية الالتزام بخطط التشغيل والصيانة والتشغيل الأمثل لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيل المحطات القائمة للحصول على شهادات الاعتماد الدولية TSM لضمان استدامة الخدمة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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