لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على الجوائز المالية لمسابقة الشطرنج الفردى

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة ، عن بطولة الجامعة في الشطرنج الفردي (طلبة وطالبات) ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وتحت اشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب .

ونوهت إدارة رعاية شباب الجامعة بان المسابقة ستعقد فى الفترة من ٧ حتى ١١ نوفمبر القادم ، فى مركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية .

كما كشفت إدارة الجامعة عن الجوائز التى يتم المالية التى سوف تمنح للطلاب الفائزين عن النحو التالى :

الفائز بالمركز الاول : ٦٠٠ جنية

الفائز بالمركز الثانى : ٥٥٠ جنية

الفائز بالمركز الثالث : ٥٠٠ جنية

الفائز بالمركز الرابع : ٤٥٠ جنية

الفائز بالمركز الخامس : ٤٠٠ جنية

على الطلاب الراغبين فى المشاركة التوجة إلى رعاية الشباب بالكلية وإدارة النشاط الاجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الشباب .

والجدير بالذكر ، جامعة القاهرة احتفلت مع بداية العام الدراسي بانتصارات أكتوبر بأوركسترا وكورال الجامعة انتصارات أكتوبر المجيدة من خلال تقديم مجموعة من الأناشيد الوطنية بمشاركة طلاب الجامعة، وذلك بالإضافة إلى عزف الموسيقى العسكرية من قبل الفرق الموسيقية للشرطة التي تجوب الحرم الجامعي لعزف موسيقاها.

ونظمت جامعة القاهرة، برنامجًا حافلًا بالأنشطة لاستقبال الطلاب، حيث يقام معرض للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية، ومن المقرر تحية العلم وعزف السلام الجمهوري بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاهرة.