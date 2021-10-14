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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

7 نوفمبر.. جامعة القاهرة تعلن إطلاق مسابقة الشطرنج الفردي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، إطلاق بطولة الجامعة في الشطرنج الفردي “طلبة وطالبات”، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وتحت اشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .


ونوهت إدارة رعاية شباب الجامعة بأن المسابقة ستعقد فى الفترة من ٧ حتى ١١ نوفمبر القادم ، فى مركز تدريب الشطرنج بالمدينة الرياضية .


الجدير بالذكر، جامعة القاهرة احتفلت مع بداية العام الدراسي بانتصارات أكتوبر بأوركسترا وكورال الجامعة انتصارات أكتوبر المجيدة من خلال تقديم مجموعة من الأناشيد الوطنية بمشاركة طلاب الجامعة، وذلك بالإضافة إلى عزف الموسيقى العسكرية من قبل الفرق الموسيقية للشرطة التي تجوب الحرم الجامعي لعزف موسيقاها.

 

ونظمت جامعة القاهرة، برنامجًا حافلًا بالأنشطة لاستقبال الطلاب، حيث يقام معرض للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية، ومن المقرر تحية العلم وعزف السلام الجمهوري بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاهرة.

وزير التعليم العالي جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة التعليم العالي المدينة الرياضية العام الدراسي

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