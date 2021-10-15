زينة الزمان.. أزهري عن رسول الله: النموذج المثالي في السلوك

قال أسامة الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف صورة من صور تجليل وتعظيم رسول الله، متابعا: يجب أن نطلق على شهر مولد الرسول شهر زينة الزمان".



وأضاف "أسامة الجندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أن رسول الله هو النموذج المثالي في السلوك ولذلك يجب أن يقتدى الكل بصفات رسول الله، مستشهدا بقول الله تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ".

وأوضح أن أخلاق رسول الله تجاوزت الطبيعية، فـ لا يمكن لأحد أن يصل إلى هلق رسول الله وصفاته، ولكن يمكن أن نقتدي بأخلاقه ونجاهد لجعل أخلاقنا ترضي الله ورسوله.



ولفت إلى أن الله عز وجل أمر رسول الله بأن يقتدي بكافة صفات الأنبياء، متابعا: صفات الأنبياء جميعا جمعت في رسول الله وأخلاقه.



