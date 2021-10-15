من الأحد المقبل .. وزير الصحة السعودي يزف بشرى بشأن كورونا

علق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ما أعلنته وزارة الداخلية اليوم الجمعة عن صدور الموافقة الكريمة بتخفيف الاحترازات الصحية ضد فيروس كورونا ابتداء من الأحد المقبل.

ووجه الربيعة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على متابعتهما واهتمامهما بصحة الجميع منذ بداية الجائحة.

و قال إن الوضع الصحي مطمئن مقارنة بكثير من دول العالم، راجياً من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحماية من انتقال العدوى.

وزارة الداخلية أعلنت صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021، والتي شملت عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة فيما عدا الأماكن المستثناةـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.