إزاي تهاجر.. كل ما تريد معرفته عن الهجرة "مستندات وخطوات"| خدمات

الهجرة إلي خارج مصر من أهم الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من الشباب، وعن كافة الإجراءات المتعلقة بها، والتي تقدمها وزارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وبالتحديد قسم الهجرة، والذي يختص بكافة الأعمال الخاصة بهجرة المصريين لدول أجنبية وفقا للقانون رقم 111 لسنة 1989

حيث يتم تقنين أوضاع المصريين المقيمين بالدول التى تقبل الهجرة سواء كانت فردية أو برفقة الأسرة المهاجرة، وعليه فإن المهاجر أو شقيقه يمكنه الحصول على إخطار للتجنيد بما يفيد موقفه من الهجرة، كما يتم قبول طلب المهاجر إخطار الهيئة العامة للتأمينات للحصول على مستحقاته التأمينية، كما يتم قبول طلبات المهاجر أو شقيقه بإخطار هيئة التنظيم والإدارة للحصول على تصريح بالسفر، كما يقوم قسم الهجرة بختم جواز سفر المهاجر بما يفيد استمرار هجرته، وكذا التأشير للمهاجر على استمارة جواز السفر بما يفيد استمرار هجرته، كما تم إخطار كافة الجهات التى يرغب المهاجر في إخطارها بموقفه من الهجرة.

ويقدم موقع صدى البلد خلال السطور القادمة كافة ما تريد معرفته عن الهجرة إلي خارج مصر...

- الهجرة من مصر

- التقديم على الهجرة

يقدم قسم الهجرة، بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، كافة الخدمات الخاصة بالمهاجر، وذلك على مدار الأيام من السبت وحتى الخميس من 8 صباحا وحتى 2.30 مساء، وتعطل الخدمات في الإدارة أيام الجمعة من كل أسبوع والعطلات الرسمية، كما يمكن التمتع بالخدمات كامة من خلال موقع وزارة الداخلية https://enationality.moi.gov.eg/UserApplications/Services/Index.

- إزاي تقدم على الهجرة

- طلب الحصول على صفة المهاجر

ويقدم هذا الطلب من المصري بغرض الهجرة لإحدى دول المهجر وذلك طبقا لقانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983 شريطة توافر أسباب معينة “إقامته الدائمة بالخارج أو حصوله على تأشيرة هجرة أو حمله لجواز سفر أجنبى ، أو إقامته خارج البلاد لمدة عشر سنوات متتالية”.

وتعتبر إجراءات الهجرة سارية من تاريخ الموافقة على الهجرة، يعامل المهاجر بمصر بوصفه من الجنسية المصرية، وتزول صفة الهجرة فى حالة "عدم مغادرة البلاد إلى دولة الهجرة خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص بالهجرة ، أو إذا عاد للإقامة بالوطن لمدة تزيد عن سنة متصلة أو لمدة ستة أشهر لمن هم فى سن التجنيد ، أو إذا عدل عن هجرته بمحض إرادته".

لا يقبل هذا الطلب ممن يعمل بالحكومة أو بالقطاع العام إلا بعد تقديم استقالته وإخلاء طرفه، كما أنه لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد توجه صاحب الشأن الى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لأي سبب.

- المستندات المطلوبة للتقديم على الهجرة

شهادة تحركات

بطاقة الرقم القومي السارية

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة

أصل جواز السفر المصري الساري

صورة جواز السفر المصري الساري

سند الهجرة ساري "إقامة دائمة أو تأشيرة هجرة أو جواز السفر الأجنبي"

برنت أو استمارة 6 من التأمينات في حالة حصوله على مستحقاته التأمينية

- طلب التأشير على جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة

يقدم هذا الطلب من المصرى المهاجر ومازالت إجراءات هجرته سارية بغرض التأشير على استمارة استخراج جواز سفره المصرى بأن إجراءات هجرته سارية، ويمكن قبول هذا الطلب من زوج أو زوجة المهاجر المقيم خارج البلاد واستخراج هذا الجواز من ديوان عام الإدارة العامة للجوازات بالرغم من وجود المهاجر خارج البلاد، لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد توجه صاحب الشأن الى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

- المستندات المطلوبة للتأشير على جواز السفر

بطاقة رقم قومي سارية

جواز السفر المصري السابق المدون به ختم الهجرة



- طلب التأشير على استمارة جواز السفر المصري لمن سبق له الهجرة

لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

- المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي سارية

استمارة جواز سفر مصري

جواز السفر المصري السابق المدون به ختم الهجرة

سند الهجرة ساري "إقامة دائمة أو تأشيرة هجرة أو جواز السفر الأجنبي"

- طلب الحصول على خطاب للتأمينات لحصول المهاجر على مستحقاته التأمينية

يقدم هذا الطلب من المصرى الذى سبق له الهجرة وأن إجراءات هجرته مازالت سارية، والذى كان يعمل بالقطاع العام أو الخاص وله مستحقات تأمينية، ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق موقع وزارة الداخلية إلا بعد توجه صاحب الشأن الى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

- المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي السارية

جواز السفر المصري الساري

صورة من إخلاء الطرف أو الاستقالة للعاملين بالقطاع العام

صورة من الاستمارة (6) تأمينات معتمدة من جهة العمل طبق الأصل أو برنت من التأمينات الاجتماعية مختوم بخاتم شعار الجمهورية للعاملين بالقطاع الخاص.

- طلب حصول المهاجر على خطاب ببيانات هجرته

يقدم هذا الطلب من المصري الذي سبق له الهجرة وأن إجراءات هجرته ما زالت سارية بغرض استخدام هذه الشهادة لأي جهة داخل أو خارج البلاد، ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق موقع وزارة الداخلية إلا بعد توجه صاحب الشأن الى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

- المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي السارية

جواز السفر المصري السابق المدون به خاتم الهجرة

سند الهجرة ساري "إقامة دائمة أو تأشيرة هجرة أو جواز السفر الأجنبي"