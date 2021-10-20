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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب فى طلب إحاطة: استخدام مصنع زيت بالإسكندرية علامات تجارية وهمية "كارثة"

محمد عبد الحميد
محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب واقعة ضبط زيوت طعام داخل مصنع يستخدم علامات تجارية وهمية بالكارثة التى تتطلب وقفة حاسمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية لشن حملات تموينية على مستوى الجمهورية لرصد مثل هذه المخالفات الصارخة والخطيرة والتى تؤثر سلبياً على صحة المواطنين.

وقال " عبد الحميد " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية إنه يجب تكثيف الرقابة التموينية على جميع مصانع التعبئة لحماية المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر والغش التجارى والتدليس مطالباً برصد مبيعات هذا المصنع الذى استخدم علامات تجارية وهمية لمعرفة كميات إانتاجه للزيوت وتسويقها لمنع من اشتروها من استخدامها مع تحليلها لمعرفة مدى خطورتها على صحة المواطنين حتى يتم التخلص منها وعدم استخدامها.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على مرتكبى مثل هذا المخالفات الخطيرة على صحة المواطنين مشيداً بدور الاجهزة المختصة فى كشف العديد من مثل هذه المخالفات خاصة التى تتعلق بسلامة الغذاء حفاظاً على صحة المواطنين.

وكانت حملة تموين بالإسكندرية قد أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة زيوت طعام ببرج العرب يقوم باستخدام علامة تجارية وهمية وتم ضبط والتحفظ على، 100 جركن زيت طعام المدينة سعة 20 لتر بإجمالي وزن 2000 لتر، و70 كرتونة بداخل كل واحدة 12 زجاجة زيت طعام بإجمالي وزن 840 لترا.

وزارة التموين والتجارة الداخلية حملات تموينيه رئيس مجلس النواب الرقابة التموينية وزير التموين والتجارة الداخلية

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