قرحة المعدة.. اكتشف أسباب وأعراض الإصابة بها وطرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة بخلطات مذهلة

اكتشف سبب قرحة المعدة والعلاج الفوري

طرق طبيعية لعلاج قرحة المعدة .. خلطات مذهلة

تعد قرحة المعدة واحدة من المشكلات الصحية الشائعة وهى عبارة عن تآكل أو ثقب فى طبقة الغشاء المخاطى، وتحدث نتيجة وجود خلل فى العوامل الطبيعية التى تحافظ على سلامة الغشاء المخاطي للمعدة والاثني عشر.



أسباب قرحة المعدة

من الأسباب الرئيسية لقرحة المعدة والاثنا عشر الاستخدام المزمن للأسبرين أو مضادات الالتهابات غير السترودية وبالإضافة إلى التدخين.

وبجانب التدخين إليكم قائمة بأهم الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيروئيدية، وهىايبوبروفين وأسبرين والتى يتناولها العديد من الأشخاص دون حدوث أي آثار جانبية ، ولكن يوجد دائمًا احتمال أن يتسبب الدواء في حدوث مشكلات ، مثل قرحة المعدة ، خاصة إذا تم تناولها لفترة طويلة أو بجرعات عالية لذا يجب استخدام الباراسيتامول غالبًا كمسكن بديل ، لأنه يعتبر أكثر أمانًا بشكل عام.

أعراض القرحة

على الجانب الآخر تعد بعض العادات الخاطئة فى الحياة سبب فى الإصابة بقرحة المعدة مثل الأطعمة الغنية بالتوابل خاصة الحارقة والكحول ولكن الأدلة العلمية قليلة فى هذا الشأن لكن التدخين فقد تم التأكد من أنه يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة بل وقد يجعل العلاج أقل فعالية، هذا بالإضافة الى التعرض للإجهاد والتوتر.

أعراض القرحة أما عن أعراض القرحة الشائعة إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث وهى عدم الراحة بين الوجبات أو أثناء الليل وقرحة الاثني عشر وعدم الراحة عند الأكل أو الشرب وآلام المعدة التي توقظك في الليل والشعور بالشبع بسرعة.



تشمل العلامات والأعراض الأخرى للقرحة ما يلي:



ألم خفيف في المعدة

فقدان الوزن

الغثيان أو القيء

الشعور بالنفخ

الشعور بالشبع بسهولة

ألم قد يتحسن عند الأكل أو الشرب أو تناول مضادات الحموضة

فقر الدم ، الذي يمكن أن تشمل أعراضه التعب وضيق التنفس أو شحوب الجلد

براز داكن اللون

الطرق الطبيعية لعلاج قرحة المعدة

وبعيد عن أسباب أعراض القرحة كشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الطرق الطبيعية لعلاج قرحة المعدة



ونعرض لكم فى هذا التقرير ابرز طرق علاج قرحة المعدة الطبيعية وفقا لما جاء في موقع " stylecraze " .

الثوم



يحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين، يمتلك هذا المركب خصائص قوية مضادة للميكروبات، تساعد هذه الخصائص في محاربة هيليكوباكتر بيلوري ، المعروفة بإثارة القرحة الهضمية .

المكونات:

2-3 فصوص من الثوم النيء

طريقة الاستخدام:

أضف بضع فصوص من الثوم النيء المسحوق إلى السلطات والأطباق.

ومن الطرق الاخرى مضغ عدد قليل من فصوص الثوم، ويمكنك فعل هذا كل يوم

الزنجبيل



اثبتت الابحاث تأثيرات وقائية للزنجبيل من قرحة المعدة كما يقلل من شدتها ، وقد يساعد الزنجبيل في علاج الأعراض التي تظهر بسبب الاصابة بها.

المكونات

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور

1 كوب ماء

عسل

طريقة عمل الوصفة

أضف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور إلى كوب من الماء.

اترك الخليط يُغلى في اناء على النار حتى ينضج لمدة 5 دقائق ويصفى.

بعد أن يبرد الشاي قليلًا ، أضف إليه بعض العسل واشربه على الفور.

تناول هذا المشروب 3 مرات يوميا

الكركم



يحتوي الكركم على مواد مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة قوية مما يساهم يساعد هذا في منع وعلاج القرحة.

المكونات

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

1 كوب ماء دافئ

العسل (اختياري)

طريقة الاستخدام

أضف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم إلى كوب من الماء الدافئ.

نخلط جيدًا ونضيف إليها بعض العسل، واستهلك الخليط.

تناوله من 2-3 مرات في اليوم.

