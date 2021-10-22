حكم إقامة الأخ مع شقيقه المتزوج.. الإفتاء توضح

ما حكم الشرع في إقامة الأخ مع أخيه المتزوج في بيت الزوجية؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: يجوز للأخ أن يقيم مع أخيه المتزوج في بيت الزوجية، ولكن بشرط مهم جداً وهو عدم توافر الخلوة بين الأخ وزوجة أخيه، وإذا تحققت الخلوة فلا يجوز ذلك.

وأوضح أحمد وسام: أنه الخلوة إذا كانت ستتحقق بأي حال من الأحوال بين الأخ وزوجة أخيه فلا يجوز إقامته معه فى بيت الزوجية.

وأكد أمين الفتوى أنه لا يجوز للأخ أن يرى من زوجة أخيه غير الوجه والكفين.

حكم رؤية الزوج أخت زوجته دون حجاب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز بالنسبة لزوج الأخت أن تظهر عليه أخت زوجته دون حجاب طالما أن أختها -زوجته- على قيد الحياة بحكم حرمتها عليه، ثم تتحجب أمامه عند موت أختها باعتبار أنها أصبحت حِلًّا له؟.



وأجابت دار الإفتاء بأنه لا يحلُّ للرجل أن يطَّلع من أخت زوجته على أكثر من الوجه والكفين، كما تحرم خلوته بها؛ لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، والمحرم على زوج الأخت هو الجمع بين المرأة وأختها؛ كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23].



وأوضحت، أن التحريم للجمع بينهما في الزواج لا لأصل الزواج؛ بحيث إنها تحل له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموت أو طلاق.

هل يجوز كشف غطاء الرأس أمام زوج أختي أو أخو زوجي



هل يجوز كشف غطاء الرأس أمام زوج أختي وأخو زوجي؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وأجابت لجنة الفتوى قائلة إنه لا يجوز للمرأة شرعًا أن تُظهر محاسنَها ولا شيئًا من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وليس زوج أختها من ذوي رحمها، وليس أخو زوجها ممن ذكر؛ فهما أجنبيان بالنسبة لها.





هل يجوز للفتاة البالغة المبيت عند أختها المتزوجة

ورد سؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، عبر صفحته الرسمية، تقول فيه الفتاة: "لي أخت مريضة وزوجها موجود، هل يجوز أن أبيت معها؟".

ورد الأطرش قائلا: "إذا كان لا يوجد بينهما خلطة ولا تحتك بالزوج وتتحفظ في ثيابها، وكانت أختها ليست في غيبوبة وتدرك ما حولها، مع صلاح الزوج، يجوز لها أن تبيت معها، وإلا فلا يجوز".

ا وأضاف: "على أن يقوم الزوج أو أمه أو أحد المحارم كوالدتك بالبقاء معها إذا كانت موجودة، فالعبرة بالمفسدة موجودة أو لا".