عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحب زوجي حبا شديدا فهل هذه المحبة حرام؟ الإفتاء توضح

أحب زوجي حبا شديدا
أحب زوجي حبا شديدا فهل هذه المحبة حرام

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “أحب زوجي حبا شديدا فهل هذه المحبة حرام؟”.

 

وأجاب الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن محبة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته محبة فطرية، وأن الله- سبحانه وتعالى- من أجل هذا شرع لنا الزواج.

 

وأضاف أمين الفتوى أن الإنسان يميل إلى غيره أو ينفر منه شيء فطرى، وحب الزوجه لزوجها والعكس لا شيء فيه بل أنه يزيد آصرة الزوجية ويؤكدها ويدعمها ، والله سبحانه قد شرع لنا الزواج لأجل هذا الأمر.

 

واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى “وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ” فالمودة هي المحبة.

 

حقوق الزوج

قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الأصل في العلاقة بين الزوجية أنها مبنية على المودة والرحمة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (الروم: 21).

ما حكم تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل؟.. الإفتاء تجيب

حكم الزوج الذي يفضح زوجته؟ الإفتاء توضح

وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما هي حقوق الزوج على زوجته؟» أن الله تعالى قال: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» النساء، مشيرًا إلى أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أمور، وفضل النساء على الرجال في أمور أخرى، وأن الله تعالى عقب بـ "وبما أنفقوا" ليدل على أن النفقة حق من حقوق المرأة على زوجها.

 

حقوق الزوج على زوجته

وذكرت دار الإفتاء أن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شؤونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.

 

ولفتت دار الإفتاء في فتوى لها، إلى أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته وأن من حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها.

 

وتابعت دار الإفتاء أن له أيضًا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت).

 

وأشارت إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، منوهةً بأن من حقها أن يسكنها في بيت خالٍ عن أهله؛لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك؛ لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها.

 

واستطردت دار الإفتاء طبقًا لهذه النصوص: فلا يجوز شرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك، مضيفة أنه لا يجوز لها شرعًا أيضًا أن تُسكِن في منزل الزوجية أحدًا من أقاربها أيًّا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.

الإفتاء حب الزوج العشرة بين الزوجين حب الزوجة لزوجها شرك المحبة المبالغة في حب الزوج وسواس شرك المحبة حب الزوجة الشديد لزوجها هل الحب الزائد حرام حقوق الزوج حقوق الزوج على زوجته أحب زوجي حبا شديدا فهل هذه المحبة حرام

موضوعات متعلقة

هل يجوز تنفيذ وصية للمتوفى تتضمن قطع رحم؟.. الإفتاء تجيب

خلال كلمته في ذكرى المولد النبوي.. وزير الأوقاف يعلن الانتهاء من إصدار سلسلة «رؤية » ويهديها للرئيس السيسي.. ويؤكد: مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.. ولا بد من إعمال العقل في فهم النص

النساء اللاتي أرضعن النبي واحتضنَّه.. تعرف عليهن

الرئيس السيسي: مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني

الرئيس السيسي: بناء وعي أي أمة بناءً صحيحًا من أهم عوامل مواجهة الأفكار الجامحة الهدامة

لحضوره على كرسي متحرك.. السيسي يُقدم التحية للدكتور أحمد عمر هاشم باحتفال المولد النبوي|فيديو

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بذكرى المولد النبوي الشريف

شيخ الأزهر يلقى كلمة للأمة في الاحتفال بالمولد النبوي

ترشيحاتنا

غموض حول العثور على جثث 4 سياح روس في ألبانيا داخل ساونا

حزمة جديدة من التعديلات للسيارة لكزس NX.. تفاصيل

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18- 10- 2021

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي 2021.. ردده مغرب اليوم بهذه الصيغة

ارتفاع قادم في الأسعار.. السوق العالمي للهواتف الذكية ينخفض 6 % لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

بعد أمطار الإسكندرية أمس.. ماذا سيحدث في الطقس اليوم؟

الجرام يتخطى 800 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-10-2021

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

من 1 ديسمبر.. ربط تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشهادة تلقي لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ