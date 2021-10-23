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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة وطنية تستثمر كنوز مصر.. تعرف على أهمية مشروع قانون الموارد الأحيائية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة القوى العاملة وتقرير لجنتي الزراعة والري والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ الى الموارد الإحيائية و الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

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وأكدت اللجنة المشتركة أن الموارد الطبيعية تمثل ثروات رئيسية للأجيال الحالية والقادمة واحتياطي استراتيجي للدولة ويجب العمل على حماية تلك الموارد ورفع كفاءتها والسعي للربط بين صون الموارد وتنميتها كقاعدة وطنية للتنمية والاستثمار المتواصل.

 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة فى مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة
 

ولفت التقرير إلى انه بمثابة حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل وأداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

وأكد التقرير أن مشروع القانون سيسهم فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال والمشاركة فى تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.

التنمية المستدامة البحث العلمي القوى العاملة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس الشيوخ تكنولوجيا المعلومات

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