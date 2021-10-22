انتظروني.. إبراهيم سعيد يروج لـ برنامج أوضة اللبس علي قناة النهار

أعلنت شبكة قنوات النهار؛ التعاقد مع الكابتن إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق ونجم منتخب مصر .

ونشر ابراهيم سعيد برومو البرنامج عبر صفحته علي "انستجرام" وكتب قائلا "انتظروني علي قناه النهار #اوضه_اللبس"



وقالت الشبكة في بيان صادر، إن الكابتن إبراهيم سعيد سيقدم فقرات تحليلية على القناة، يرصد خلالها تحليلًا لأهم الأحداث على الساحة الرياضية ببرنامجي " أوضة اللبس و"نمبر وان "



وتقوم إدارة القناة بعمل تطوير شامل في برامجها الرياضية، من خلال خطة عمل جديدة، تشمل تطويرًا جديدًا على مستوى الشكل والمضمون من خلال الفقرات الجديدة وظهور المزيد من نجوم الكرة العالمية لتغطية البطولات المحلية والعالمية بصورة متميزة.

IMG_٢٠٢١١٠٢٢_٢٣٢٣١٦

https://www.instagram.com/tv/CVWIGq0o7rU/?utm_medium=copy_link