"الابد هو الآن".. معرض يمزج الفن المعاصر بالحضارة المصرية| شاهد

استعرضت فضائية "روسيا اليوم " تقريرا عن الدورة الـ 14 لمعرض " الأبد هو الآن" بمصر.

وتشهد منطقة الأهرامات في الجيزة معرض "الأبد هو الآن" لمزج الفن المعاصر بالحضارة المصرية القديمة.



وافتتحت "أرت دي إيجيبت" معرضها الرابع بعنوان "الأبد هو الآن"، الجمعة، وهو أول معرض مصري يقام عند هضبة الأهرامات بالجيزة لإحياء الفنون في مصر والعالم، بمشاركة عدد من الفنانين المحليين والدوليين، للمزج بين التراث القديم والفن المعاصر.

وشارك عدد من الفنانين العالميين في المعرض، ومنهم الفنان الروسي ألكساندر بونوماريف، والبرازيلي خاو تريفيزان، والفنان الفرنسي جيه آر، وكذلك الفنان الإيطالي لورينزو كوين، والفنان المصري معتز نصر، والفنانة المصرية الأصل أميركية الجنسية شيرين جرجس، والبريطانيان شوستر وموزلي، والبريطاني ستيفن كوكس را، والفنان السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد.