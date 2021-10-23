التموين: صرف 85% من مقررات الدعم لشهر أكتوبر حتى الآن

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وأنه تم صرف ما يقرب من 85% من مقررات شهر اكتوبر الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وأكد أحمد كمال متحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر 28 سلعة على مقررات الدعم لشهر أكتوبر مع استقرار الأسعار دون وجود أي زيادة في الأسعار أو نقص في السلع، لافتا لعدم تلقي غرفة التموين المركزية أي شكاوى خلال اليوم الأول لصرف مقررات دعم شهر أكتوبر.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للوزارة، إن مخازن شركات الجملة العامة والمصرية وفرت كافة السلع التموينية والأساسية لمنافذ الصرف تتنوع ما بين الأرز والزيت بعبوتية واحد لتر وال ٨٠٠ م جرام والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمن الصناعى وغيرها من السلع الأخرى التى تحتاجها الأسرة المصرية.

وأشار أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمى، إلى أن شركتى الجملة يضخان يومياً ما يقرب من ٤٠٠٠ آلاف طن سكر و٣٠٠٠ آلاف طن زيت و١٠٠٠ طن أرز و ١٠٠٠ طن مكرونة.

وأضاف أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي ، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية يشدد دائما على رؤساء الشركات باختيار أفضل وأجود السلع للمواطنين على بطاقه الدعم ويؤكد على تشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن الدولة تنفق شهريا ما يقرب ٣ مليارات جنيه لتلبية احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من منظومة السلع التموينية يصل إلى ٦٤ مليون مستفيداً.