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لديها قدرات عالية في هذا المجال

عبد المحسن سلامة: مصر لديها أكبر مصانع لإسالة الغاز في المنطقة |فيديو

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

قال الدكتور عبد المحسن سلامة الكاتب الصحفي ، إن مصر لديها أكبر مصانع لإسالة الغاز في المنطقة ولديها قدرات عالية جدًا في هذا المجال ، متابعًا : أننا نجلب الغاز القبرصي ونقوم بإسالته ويتم تصديره مرة أخرى إلى أوروبا وبالتالي مصر تستفيد من هذه الدورة سواء من خلال اليونان أو من خلال قبرص .


وأضاف الدكتور عبد المحسن سلامة خلال حواره ببرنامج " صباحك مصري " المذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أن مصر تقوم بتصدير الغاز المصري الآن لبعض الدول الأوروبية وهناك خط ربط كهربائي بعد توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين الدول الثلاث ، مضيفًا أن مصر الآن لديها فائض في الكهرباء يمكن أن يتم تصديره إلى الدول الأوروبية من خلال قبرص واليونان .


وتابع الدكتور عبد المحسن سلامة ، أن ميزة قبرص واليونان أنهما يمثلان بوابة هامة جدًا من بوابات الاتحاد الأوروبي لمصر وبالتالي العلاقة قوية جدًا ، مشيرًا إلى هذه الخطوة لا تمثل محوراً ضد تركيا و أن المشكلة في تركيا نفسها وعليها أن تعيد حساباتها وتخطيطها و رؤيتها وذلك للتعاون الإقليمي ولكي يعُم الخير على الجميع  دون أن يكون هناك يد عليا وأخرى سفلى .


واستطرد : أن هذا التجمع لا يمثل تجمعًا ضد أحد وإنما مقصود به مزيد من التعاون ومزيد من آليات التعاون لأن هناك مساحات كبيرة مشتركة للتعاون ، مؤكدًا أن فكرة الاستكشافات البترولية عادت من جديد بعد جائحة كورونا ، ونجد أن في فترة كورونا توقفت جميع الشركات عن التنقيب أو لجأت لتقليل نشاطها .

واردف : أن في المرحلة المقبلة هناك فرص واعدة في المنطقة بالنسبة للغاز المصري وهناك فرص كبيرة جدًا لاكتشافات جديدة في المرحلة المقبلة وبالتالي فإن ماتصدره القمة الثلاثية من توصيات ومن أخرها فكرة اتفاقية الربط الكهربائي بين الدول الثلاث بالإضافة إلى التعاون في كافة المجالات يعتبر كنواة مهمة جدًا نحصل على ثمارها أكثر فأكثر في المرحلة المقبلة .
 

عبد المحسن سلامة الكاتب الصحفي مصانع لإسالة الغاز الغاز مصر اوروبا الغاز المصرى

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