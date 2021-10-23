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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزمة طاحنة يشهدها الاقتصاد الصينى

ضربة مزدوجة للطاقة و العقارات لـ التنين الصينى.. تفاصيل

الإقتصاد الصينى
الإقتصاد الصينى

عرضت قناة سكاي نيوز عربية فيديو عن ضربة مزدوجة للطاقة، والعقارات للتنين الصينى.


و ذكر الفيديو، أن الانتعاش للاقتصاد الصينى لا يزال غير مستقر، و غير منتظم، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد أقل من التوقعات في الربع الثالث ٢٠٢٠.

 

وأضاف الفيديو، أن الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نموه منذ الربع الثالث ٢٠٢٠،و أن أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار الطاقة تكبح نمو الإقتصاد، و اختناق سلاسل التوريد تهدد التعافي .

 

وأوضح الفيديو، أن إنتاج المصانع انخفض لأضعف مستوى منذ مطلع ٢٠٢٠ .

يشهد الاقتصاد الصيني أزمة طاحنة تسببت في نمو الناتج المحلي للبلاد بأبطأ وتيرة له منذ عام، أي منذ تفشي وباء فيروس كورونا في الصين، وذلك بداعي تأثيرات أزمة الطاقة الهائلة واضطرابات الشحن وأزمة العقارات التي ضربت ثاني أكبر اقتصادات العالم.

 

وحسب تقرير شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9٪ فقط في الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا أبطأ بكثير من النمو بنسبة 7.9٪ التي سجلتها الصين في الربع الثاني. وهو أيضًا أضعف معدل نمو منذ الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي 2020، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي أيضًا بنسبة 4.9٪.


وقال فو لينجوي، المتحدث باسم المكتب الوطني الصيني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بـ بكين يوم الاثنين، إن "تحديات الحفاظ على الاقتصاد كي يسير بسلاسة قد ازدادت". وقال إن تعافي البلاد من وباء فيروس كورونا "لا يزال غير مستقر وغير منتظم".

 

كانت الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي نجا من عام 2020 دون الوقوع في الركود. لكنها واجهت عددًا كبيرًا من التحديات هذا العام التي تثقل كاهل النمو.

وأضافت الصحيفة أنه في منتصف أزمة طاقة تؤثر على إنتاج المصانع وتؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق. هذه المشكلة يغذيها الطلب في وقت سابق من هذا العام على مشاريع البناء التي تحتاج إلى الوقود الأحفوري وتتعارض مع سعي بكين لتحقيق أهداف طموحة لخفض انبعاثات الكربون.

 

كما أثر تأخر الشحن وتزايد المخزونات على الشركات المصنعة الأصغر في الصين والتي تضر الآن بالنقد، ما أدى إلى فقدان الطلبات وخفض الإنتاج.

ويعاني قطاع العقارات أيضًا من حملة حكومية للحد من الاقتراض المفرط. الاستثمار العقاري آخذ في الانخفاض الآن. هذا يضع ضغطًا على المطورين، ليس أقلهم "إيفر جراند"، التي أثارت أزمة ديونها مخاوف بشأن مخاطر انتقال العدوى للقطاع والاقتصاد الأوسع. أشارت بعض شركات العقارات الأخرى بالفعل إلى أنها تكافح من أجل سداد ديونها.

فيروس كورونا الصين سكاي نيوز الاقتصاد الصيني قطاع العقارات نمو الاقتصاد الناتج المحلي

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