عاجل
شريف إكرامي: الأهلي له الأولوية في كل شيء بعد انتهاء مسيرتي الكروية.. والقطبان هما الأفضل في افريقيا أخبار التعليم|البحوث الفلكية تكشف أسوأ سيناريوهات تأثير بركان لابالما على مصر.. تفاصيل الكسوف الكلي للشمس.. اختيار 17 باحثا ضمن أفضل علماء العالم نشرة الصحة والمرأة .. أول تعليق من الشيف يسري بعد حادث السير ..وأجمل إطلالات هنادى مهنا تكشف عن إنقاص وزنها اقتصاد الإمارات| وفد من ولاية بافاريا الألمانية يشيد بإجراءات مكافحة التغير المناخي نشرة أخبار البرلمان| تعرف على التزامات الباحث الطبي تجاه المبحوث بقانون التجارب السريرية.. تعديل قانوني يحظر نشر أي إعلانات خاصة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية يدعو الٱرصاد الجوية لمؤتمر طارئ بشٱن بركان لابالما الإسباني

صدى البلد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن عقد مؤتمر علمى/اعلامى بشأن ما يثار عن الانبعاثات الغازية الناتجة من بركان لابالما والوضع الجيولوجي والزلزالي والمخاطر المترتبة على ذلك.

الأرصاد تنشر صورا جديدة من الأقمار الصناعية لـ ثوران بركان لابالما|شاهد


وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المؤتمر يقام بالتعاون مع جهاز شؤن البيئة والهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويقام المؤتمر من خلال منصة زووم على الرباط التالي 
Please click the link below to join the webinar:
https://us02web.zoom.us/j/87980083349

   Meeting ID: 879 8008 3349
   SIP: [email protected]


ويعقد يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر بدءا من الساعة الواحدة ظهرا.

مصر لن تتأثر بغازات البركان

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"، وذلك نظراً لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوي مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوي المصري، ونشدد على أنه لم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت.

بركان لابالما المعهد القومي للبحوث الفلكية مؤتمر علمى اعلامى الدكتور جاد القاضي بركان

ترشيحاتنا

شريف إكرامي: نجحت في كسر رقم عصام الحضري

ثروة طائلة ومليارات الدولارات .. ايلون ماسك يربح الكثير من تسلا

مليون دولار سنويا.. نجم الفريق يقترب من تجديد عقده مع الزمالك.. فيديو

مهلة أخيرة لـ أشرف بن شرقي من الزمالك.. اعرف السبب

أخبار الرياضة .. موعد عودة الشناوي .. الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من أبطال إفريقيا

بشري سارة لـ جماهير الزمالك بشأن إيقاف شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي|فيديو

عبدالحفيظ يكشف تفاصيل حالة وليد سليمان بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

رسالة قوية من الرئيس السيسي لوزير الري عن ملف المياه.. فيديو

ارتبط بـ 5000 امرأة.. حقن ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية بسبب علاقاته الجنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ