البحوث الفلكية يدعو الٱرصاد الجوية لمؤتمر طارئ بشٱن بركان لابالما الإسباني

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن عقد مؤتمر علمى/اعلامى بشأن ما يثار عن الانبعاثات الغازية الناتجة من بركان لابالما والوضع الجيولوجي والزلزالي والمخاطر المترتبة على ذلك.



وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المؤتمر يقام بالتعاون مع جهاز شؤن البيئة والهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويقام المؤتمر من خلال منصة زووم على الرباط التالي

Please click the link below to join the webinar:

https://us02web.zoom.us/j/87980083349

Meeting ID: 879 8008 3349

SIP: [email protected]



ويعقد يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر بدءا من الساعة الواحدة ظهرا.

مصر لن تتأثر بغازات البركان

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، حيث قام المركز بالتواصل مع وزارة البيئة والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتأثر مصر بغازات وانبعاثات بركان "لابالما" السامة، وأن مصر لن تتأثر بأية غازات أو انبعاثات من بركان "لابالما"، وذلك نظراً لبعدها الجغرافي عن مجال تأثيره، كما أن هذه الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوي مما يصعب وصولها إلى الغلاف الجوي المصري، ونشدد على أنه لم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية لهذا البركان ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت.