القضاء الإداري يعيد منافس "فرج عامر" لانتخابات نادي سموحة

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاد محمد السيد مجاهد من الترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي سموحة.

ويعد محمد مجاهد هو منافس محمد فرج عامر في انتخابات نادي سموحة.

وذكر مجاهد، في دعواه التي حملت رقم 57 لسنة 76 قضائية، أنه بالرغم من تقديمه لكل المستندات والأوراق التي تثبت صحة موقفه القانوني وأحقيته في الترشح للانتخابات إلا أنه تم استبعاده منها، مؤكدًا أن هذا النوع من مصادرة الحقوق غير مقبول ويمثل مصادرة لحق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلهم بشكل شفاف ومحايد.