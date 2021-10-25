محمد نجم : الوقود والكهرباء والشحن البحري.. أزمات واجهت العالم في كورونا

أكد محمد نجم الخبير الاقتصادي، أن الوقود والكهرباء والشحن البحري أبرز الأزمات التي واجهت العالم في جائحة فيروس كورونا.

وأضاف محمد نجم، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن جائحة كورونا سببت كوراث اقتصادية كبيرة، لافتا إلى أنها وصف ما حدث بعدها في الاقتصاد العالمي بالجوائح الاقتصادية.

وتابع محمد نجم الخبير الاقتصادي، أن الطلب زاد والعرض كان أقل، الأمر الذي جعل هناك إرتفاع كبير في الأسعار، موضحا أن أسعار البترول ارتفعت بنسبة تصل ل ١٠٠٪.

وأكمل محمد نجم الخبير الاقتصادي، أن هناك أزمة كبيرة في الفحم وارتفع سعره لأعلى مستوى في تاريخه من أكتوبر ٢٠٢٠ إلى أكتوبر ٢٠٢١.

واردف محمد نجم الخبير الاقتصادي، أن كل الدول المستوردة للطاقة لديها مشكلة كبيرة، الأمر الذي أثر على محطات الطاقة، مستدركا أن الاقتصاد المصري نجا من تابعت جائحة كورونا الاقتصادية.

