عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد نجم : الوقود والكهرباء والشحن البحري.. أزمات واجهت العالم في كورونا

تأثر الاقتصاد بكورونا
تأثر الاقتصاد بكورونا

أكد محمد نجم الخبير الاقتصادي، أن الوقود والكهرباء والشحن البحري أبرز الأزمات التي واجهت العالم في جائحة فيروس كورونا.

 

وأضاف محمد نجم، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن جائحة كورونا سببت كوراث اقتصادية كبيرة، لافتا إلى أنها وصف ما حدث بعدها في الاقتصاد العالمي بالجوائح الاقتصادية.

 

وتابع محمد نجم الخبير الاقتصادي، أن الطلب زاد والعرض كان أقل، الأمر الذي جعل هناك إرتفاع كبير في الأسعار، موضحا أن أسعار البترول ارتفعت بنسبة تصل ل ١٠٠٪. 

 

وأكمل محمد نجم الخبير الاقتصادي، أن هناك أزمة كبيرة في الفحم وارتفع سعره لأعلى مستوى في تاريخه من أكتوبر ٢٠٢٠ إلى أكتوبر ٢٠٢١.

 

واردف محمد نجم الخبير الاقتصادي، أن كل الدول المستوردة للطاقة لديها مشكلة كبيرة، الأمر الذي أثر على محطات الطاقة، مستدركا أن الاقتصاد المصري نجا من تابعت جائحة كورونا الاقتصادية.
 

محمد نجم الشحن البحري جائحة كورونا فيروس كورونا اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: القضاء على وباء كورونا في متناول اليد إذا حسم العالم قراره

ترشيحاتنا

ماذا قال أهالي قرية محمد صلاح بعد الثلاثية في مرمي مانشستر يونايتد.. فيديو

جمال محمد علي: محمد صلاح نمطه العضلي نحيف.. وتفوق على رونالدو

تعليق كريستيانو رونالدو على خماسية ليفربول بالدوري الإنجليزي

عزبة لها ناظر واحد.. أخيرا شوبير يكشف موقفه من انتخابات اتحاد الكرة

السويس تحتفل بذكرى انتصار المقاومة على العدو الإسرائيلي في أكتوبر 1973

صاحب محل المنظفات.. تحرش بـ طفلة وفضحته زبونة في الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

13 دعاء قبل النوم يجعلك تسمع خبرا سعيدا في الصباح عن رزقك

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ