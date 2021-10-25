معززة.. حكومة الفلبين توافق على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وافق وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكي الثالث على اقتراح لجنة حكومية بإعطاء جرعات اللقاح المعززة والمعروفة بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا.



وذكرت صحيفة /فلبين ستار/ المحلية اليوم أن مجلس تقييم التكنولوجيا الصحية أوصى بهذه الخطوة شريطة ضمان إمدادات ثابتة من اللقاحات وتغطية "مقبولة" لحملات التطعيم في البلاد.



ولكن على الرغم من موافقة دوكي بالفعل، قالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية ماريا روزاريو فيرجير إن هذا الإجراء يظل بحاجة إلى تصريح استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الفلبينية.



وأضافت في إفادة صحفية بالفلبين "كل الخطط جارية، وبينما ننتظر ترخيص الاستخدام الطارئ، فإننا نخطط بالفعل ونناقش تنفيذ هذا الإجراء".

