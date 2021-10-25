تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

علق الإعلامى أحمد شوبير على عودة مجلس مرتضى منصور إلى نادى الزمالك من جديد بحكم من محكمة القضاء الإداري.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : “ حكم المحكمة لابد أن يحترم ، الحكم هيتم تنفيذه ، وسيعود مجلس مرتضى منصور إلى قيادة الزمالك مرة أخري”.



وأضاف : “ سمعنا عن جلسات جمعت وزير الرياضة مع رئيس الزمالك الأسبق مرتضى منصور والأمور تسير بقوة فى عودته من جديد لقيادة الزمالك خاصة بعد حكم المحكمة ”.



وفى الإطار ذاته ، كشف المستشار مرتضي منصور، عن موعد تنفيذ حكم القضاء بعودته لرئاسة نادي الزمالك ، مرة أخرى عقب سلامة مواقفه من التجاوزات المنسوبة إليه.

وأكد مرتضى منصور ، في تصريحات له عقب الحكم أن القضاء المصري أنصفه ، ولا يمكن التعليق على أحكام القضاء ، مشددا أنه سينفذ الحكم عقب مباراة القمة أمام الأهلي.

وتابع أنه سيعود مرة أخري، لمنصبه ولكن عقب مباراة الفريق الأول أمام الأهلي في الدوري المصري بالجولة الثالثة.

وأكمل أنه شخص مخلص للزمالك وعمل طوالي تاريخه من أجل خدمة النادي ، مشددا أنه من أسس جميع الفرق الرياضية المتواجد حاليا والتي أتت بثمارها و حققت العديد من البطولات .

وكان فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتغلب الفارس الأبيض على نظيره فريق توسكر الكيني في لقاء الذهاب والإياب بمجموع المباراتين بخمسة أهداف دون رد في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.