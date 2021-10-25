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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وبدء الحصول على اللقاح دون تسجيل مسبق..

مستشار وزيرة الصحة: فرق متنقلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا في الشوارع.. نواب: خطوة مهمة تسهم فى التيسير عليهم.. والتخلص من الأفكار السلبية التى يروجها البعض.. ومطالب بـ مراقبة عمليات صرف اللقاح

لقاح كورونا
لقاح كورونا

عضو صحة النواب تطالب بـ رفع معدلات التطعيم بنسبة 50%

برلمانية:  توفير فرق متنقلة لتطعيم المواطنين ضد كورونا يسهم فى رفع العبء الكاهل عن وزارة الصحة

برلماني: زيادة أعداد مراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية خطوة ممتازة

قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات ، إن الوزيرة هالة زايد وجهت بمضاعفة مراكز اللقاح علي مستوي الجمهورية والتي يصل عددها إلي 2000 مركز لقاح ، بالإضافة إلي توافر فرق متنقلة في أماكن تجمعات المواطنين .

وأضاف أيسم صلاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الفرق المتنقلة قادرة علي تسجيل المواطنين فورا مع وصول الرسالة إليه ويتم تطعيمه علي الفور ، مؤكدا إن الوزارة استطاعت القضاء علي قوائم الانتظار بشكل كامل ولدينا اكثر من 15 محافظة أصبحت صفر تسجيل .

وأوضح أيسم صلاح ، إن تصنيع مصر للقاحات ساعدنا كثيرا وقام بعمل فرق في توافر جرعات اللقاح للمواطنين ، مؤكدا أن القاهرة تمثل 30% من أجمالي طلبات التطعيم .

 

وفى هذا الصدد، أثنى عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان بالخطوات الجادة التى تنتهجها وزارة الصحة فى التصدى لفيروس كورونا ، مؤكدين أن توفير اللقاح للمواطنين دون تسجيل مسبق سيسهل الكثير على المواطنين ، لاسيما كبار السن، كما أنه يقضي على الأفكار السلبية التى يروج لعا البعض بشأن خطورة التطعيم بلقاح كورونا.

 

بداية ثمنت النائبة، عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، جهود وزارة الصحة بشأن مضاعفة مراكز اللقاح علي مستوي الجمهورية، والتي يصل عددها إلي 2000 مركز لقاح ، بالإضافة إلي توافر فرق متنقلة في أماكن تجمعات المواطنين، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم فى التيسير على المواطنين ، إلى جانب التخلص من الأفكار السلبية التى تروجها بعض مواقع التواصل الإجتماعي عن لقاح كورونا.

 

وطالبت" الألفى “ فى تصريحات خاصة لـ ” صدى البلد" بـ رفع معدلات التطعيم بنسبة 50% ، مع ضرورة مراقبة عمليات صرف التطعيم ، وكذا عمليات صرف الشهادات، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تهاونات عديدة في بعض مراكز التطعيم.

 

من جانبه، أشادت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيهات وزارة الصحة بشأن مضاعفة مراكز اللقاح علي مستوي الجمهورية، مع توافر فرق متنقلة في أماكن تجمعات المواطنين ، مشيرة إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة الصحة تنتهج خطة للوصول بمعدل 50 أو 60 % من الملقحين .

 

وأوضحت" سعيد “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد " أن  توافر فرق متنقلة في أماكن تجمعات المواطنين، والتى ستكون بمثابة عيادات متنقلة، ستسهم فى تسهيل حصول المواطنين على لقاح كورونا لاسيما كبار السن، وهي الفئة الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، حال تواجدهم فى أماكن مزدحمة، كما أنها تسهم أيضا فى رفع العبء الكاهل عن وزارة الصحة، وذلك من خلال المساهمة فى تغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين،  فضلا عن زيادة رغبتهم فى التطعيم .

 

 

وفى سياق متصل، قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الحملة التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء بعنوان "معًا نطمئن.. سجل الآن"،‎ لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، تهدف في المقام الأول للحفاظ على صحة المواطنين، وأن اللقاح أصبح ضرورة قصوى.

 

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن الموجة الرابعة التي بدأت خلال الفترة الأخيرة ومتوقع زيادة أعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة يستوجب الأمر مزيد من الحرص من قبل المواطنين والتسجيل للحصول على اللقاح، وعدم التهاون في تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية المنصوص عليها.

 

وشدد عضو لجنة الشئون الصحية، على ضرورة متابعة التسجيل وتشجيع المواطنين على التسجيل وذلك من خلال تنظيم المزيد من حملات التوعية، وزيادة أعداد مراكز تلقى اللقاح على مستوى الجمهورية للتيسير على المواطنين وفى نفس الوقت مراعاة الطبيعة المختلفة لكل مواطن.

 

 

 

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