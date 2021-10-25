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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة المنصورة يكرم الفرق الفائزة بمسابقات التميز الحكومى والمجلس الأعلى للجامعات

صدى البلد

عقد مجلس جامعة المنصورة اليوم "الاثنين" اجتماعه رقم 579 برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

 

وجري خلال الجلسة تكريم فرق العمل الفائزة بمسابقة التميز الحكومى خلال احتفالية توزيع جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثانية لعام 2020، والذى أقيم بقصر القبة الرئاسي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء وضيوف الشرف من دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وشارك في التكريم سها سعيد المدير التنفيذى لجائزة مصر للتميز الحكومى والعربى بوزارة التخطيط.

 

 وفازت الجامعة بالمركز الأول للمؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية على مستوى الجامعات المصرية والجهات الحكومية من بين ٧١ موقع الكترونى، فوز 5 كليات ضمن العشرة الأوائل للكليات على مستوى الجامعات المصرية، كما حصدت 5 كليات بالجامعة على المراكز الأولى ضمن العشرة الأوائل من بين ٤٨٠ كلية علي مستوي الجامعات المصرية وهم كليات الطب والطب البيطري والصيدلة والهندسة وطب الاسنان.

 

كما حصد مركز جراحة الكلى والمسالك البولية ومركز التطوير المهنى بكلية التجارة المراكز الأولى ضمن أفضل عشرة مراكز من بين ١١٠ مركز على مستوى الجامعات المصرية ، و قد حصد خلالها مركز جراحة الكلى والمسالك البولية 8 شهادات ، و مركز التطوير المهنى 6 شهادات.

 

وحصل الدكتور ياسر شبانة على شهادة فى جائزة الابداع والابتكار من ٦٤ فكرة مبتكرة وتم تكريم فريق عمل التميز بالجامعة برئاسة أسامة موسى أمين عام الجامعة، الدكتور أمينة صالح مدير عام التنظيم والادارة ومنسق الجائزة، نسرين شلبى، سالى حازم طرباى مدير ادارة التنيم وطرق العمل وعضو فريق التميز ، رنا محمود عثمان مدير ادارة التدريب.

 

كما جرى تكريم فرق العمل الفائزة بمسابقات المجلس الأعلى للجامعات حيث فازت الجامعة بالمركز الأول " أفضل موقع الكترونى " و المركز الثانى فى مسابقة أفضل جامعة لاستقبال العام الدراسى ومواجهة جائحة كورونا.

 

 وهنأ الدكتور أشرف عبد الباسط فرق العمل الفائزة فى مسابقة التميز الحكومى ومسابقة المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى ان هذه الجوائز نتاج تميز جهود مخلصة فى العمل للارتقاء بشأن الجامعة.

 

وأكد على ضرورة استمرار التميز والنجاح فى مختلف القطاعات لتحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بتطوير الخدمات التى تقدمها قطاعات الجامعة.

 

كما أعرب عن تطلعه إلى المزيد من التميز من أعضاء هيئة التدريس والجهازالادارى من خلال التدريب المستمر لتحقيق التميز ونشر ثقافة الإبداع بين القطاعات المختلفة.

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جامعة المنصورة رئيس مجلس الوزراء المجلس الاعلى للجامعات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دولة الإمارات العربية

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