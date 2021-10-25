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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إعطاء أبناء أفريقيا الأولوية في المنح الدراسية يؤكد دعم الدولة للأشقاء

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية الأفريقية شهدت تغيرات جوهرية الأونة الاخيرة، موضحا أن القيادة السياسية استطاعت تحقيق نوع من التناغم مع أشقائها في أفريقيا وتنشيط التعاون في جميع المجالات سواء صحية او اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية.

 

وأشاد هندي في تصريحاته لـ"صدى البلد" بحرص الأزهر الشريف على تقديم الدعم العلمي والدعوي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لما تمثله من أهمية كبرى في إفريقيا، ومضاعفة المنح الدراسية المقدمة لطلاب دولة الكونغو الديمقراطية إلى 40 منحة بدلا من 20 منحة سنويا، وأن يكون لهم الحق في الانضمام للكليات العملية مثل الهندسة والطب وغيرها من الكليات العملية بالإضافة للكليات الشرعية.

 

وأضاف وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، أن اعطاء الأولوية لابناء القارة من المنح الدراسية، يؤكد دعم الدولة الكامل لاشقائها في مجال التعليم، كما يؤكد أيضا دراية الدولة بضرورة اتخاذ هذه الخطوات في ترسيخ أطر التعاون بين دول القارة في مختلف المجالات والتخصصات.

 

وأشار النائب عمرو هندي إلى أن الجميع يعلم دور مؤسسسة الأزهر الشريف في مكافحة ونبذ التطرف، وخاصة في القارة السمراء، موضحا أنه سيكون هناك استفادة كبيرة للطلاب من قبل هذه المؤسسة العريقة.

 

وأكد النائب عمرو هندي أن مصر تؤمن تماما بدورها الكبير تجاه القارة السمراء، لذلك تواصل ساعية دون أي توانى في دعم ومساندة شباب القارة في كافة المجالات ومنها المجال التعليمي والبحثي.

مؤسسة الأزهر إفريقيا الازهر الشريف القيادة السياسية القارة السمراء

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