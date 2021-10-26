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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طارق الخولى: إلغاء حالة الطوارئ قرار تاريخي بامتياز..فيديو

طارق الخولى
طارق الخولى

قال النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، إن قرار إلغاء حالة الطوارئ هو قرار تاريخى بأمتياز .


وأضاف الخولى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى نشأت الديهى فى برنامج" بالورقة والقلم"المذاع على قناة" تن"، أن إلغاء حالة الطوارئ هو إنتصار للجمهورية الجديدة، وإرادة الشعب المصرى الذى نفذ ما أراد، و استطاع إزاحة حكم الإخوان.

 

وأوضح عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب و السياسيين، أن هذا القرار بمثابة إعلان عن فشل الوعود الإخوانية التي أكدت أن مصر لن تنعم بالأمان وستدفع الثمن، ويؤكد أن مصر انتصرت بتضحيات أبنائها على الإخوان.

 

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.


وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بيان له: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد"

 

وتابع الرئيس: "هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".


وأضاف: “وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار”.


واختتم الرئيس: “ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.

وتعليقا على هذا الموضوع قال النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن حالة الطواريء وفق القانون يتم فرضها نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد من مخاطر تواجهها، موضحا أن الفترة السابقة عانت فيها مصر من الإرهاب بشكل كبير، ولكنها نجحت في محاصرته.


وأشار عضو دفاع النواب، إلى أن الفترة الأخيرة كانت تستدعي تماما فرض حالة الطواريء، من أجل السيطرة على التهديدات التي كادت أن تخرب البلاد لولا يقظة القوات المسلحة وتضحياتهم المستمرة.

 

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