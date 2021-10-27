تجديد حبس عاطل بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال إجراء عمليات شرائية وهمية على الموقع الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات فى النزهة، بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لإحدى البنوك الأجنبية.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على عاطل، تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، من خلال إجراء عمليات شرائية وهمية على الموقع الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لإحدى البنوك الأجنبية، تم الإستيلاء على بياناتها من أصحابها بطرق احتيالية مختلفة.

كانت وردت لعدة بنوك عاملة بالسوق المصرى إخطارات سرقة رصيد بطاقات ائتمانية خاصة ببنوك أجنبية خارج البلاد، لقيام أحد الأشخاص بعمليات شراء وهمية بتلك الأرصدة مما عرض تلك البنوك لخسائر .