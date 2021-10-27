مصطفى الفقي: إلغاء حالة الطوارئ من علامات الجمهورية الجديدة.. ورسالة طمأنينة للعالم|فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي المصري ومدير مكتبة الإسكندرية، إن إلغاء حالة الطوارئ هو رسالة طمأنة للعالم .



وأضاف "الفقى" خلال لقائه مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" "mbc مصر"، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ يعنى بأن الدولة وصلت لنقطة الاستقرار، و الأمان، و تستطيع الفتيات ان تمشى الرابعة فجرًا فى الشوارع بأمان.



وأوضح المفكر السياسى، أن إلغاء حالة الطوارئ من أعظم القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطبيقه يعنى أن المجتمع غير مستقر .

وأكد أن الأشخاص اعتبروا تطبيق قانون الطوارئ سبّه فى جبين الوطن، مضيفاً أن إلغاءه يؤكد أن كل أركان السلام قائمة فى الوطن.



وتابع: "ما يفعله الرئيس بعد كل هذه السنوات دليل على أن لديه رؤية، مشيرًا إلى أنه من السهل على أى حاكم فرض قوانين الطوارئ لإحكام إدارته على البلاد".



وأشار إلى أن القرار هو ضمان لأمن المواطن المصرى، والدولة، وأيضًا من علامات الجمهورية الجديدة .

ونوّه إلى أن إلغاء حالة الطوارئ سوف يجعل فاعلية مجلس النواب والحوار المجتمعى أكثر قوة وصراحة .



ولفت إلى أن الرئيس ضحّى بالكثير من شعبيته لتحقيق مصالح وطنية للدولة.