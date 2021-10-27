سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 27- 10-2021

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 27 - 10-2021، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، 15.74 جنيه للبيع، و 15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 18.35 جنيه للبيع و18.13جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.70 جنيه للبيع و 21.49 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و 4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.22 جنيه للبيع و 49.22 للشراء.