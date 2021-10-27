العاهل الأردني يمنح المستشارة الألمانية وسام النهضة المرصع تقديرا لجهودها

منح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وسام النهضة المرصع، الذي يمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول، لجهودها الموصولة في تعزيز علاقات الصداقة وتوسيع التعاون بين الأردن وألمانيا.



وأعرب الملك عبدالله الثاني - خلال لقائه في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأربعاء، المستشارة ميركل - عن تقديره للعلاقات المتينة بين البلدين، مثمنًا الدعم الذي أعلنته ألمانيا اليوم للأردن بقيمة 483.7 مليون يورو لعام 2021.



وقال العاهل الأردني - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل - إن القيادة المحورية لميركل وجهودها الجادة ساهمتا في تعزيز التفاهم المشترك، وكان لها دور مهم في بناء شراكات متينة، لما تمتعت به من صوت للحكمة.



من جانبها، أشارت المستشارة ميركل إلى اهتمامها بجهود الإصلاح القائمة حاليًا في الأردن في عدة مجالات، معربة عن سعادتها للقاء جلالة الملك مجددًا في برلين لبحث العلاقات بين البلدين، التي أصبحت أكثر متانة خلال الأعوام الماضية.

صراعات المنطقة

ووجهت ميركل - في ختام تصريحاتها - الشكر إلى الملك عبدالله الثاني لدوره في العمل لإيجاد حلول سلمية لصراعات المنطقة ونشر الاستقرار فيها، في ظل ظروف صعبة، وعلى تعاونه خلال الأعوام الماضية، مشيدة بجهوده في تعزيز الازدهار في الأردن.