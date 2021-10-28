هنادي مهنا تتألق بالأسود في أحدث إطلالاتها.. شاهد

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها أحدث إطلالتها، ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت مهنا بالأسود، وكتبت معلقة من خلال صورتها:"من آخر مقابلة لـ "بدون ضمان".





وكشفت الفنانة هنادي مهنا، كواليس مشاركتها في مسلسل "إلا أنا" حدوتة بدون ضمان.

وقالت هنادي مهنا مهنا في حوارها مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "شخصيتي في مسلسل إلا أنا ليست قريبة مني في الحقيقة".

وأضافت هنادي مهنا: "ليا الشرف إني أمثل مع الفنان الكبير أحمد بدير.. أحب شخصية مريم التي قمت بتجسيدها في المسلسل".

وتابعت هنادي مهنا: "دوري في مسلسل إلا أنا اعتبره أحلى دور في حياتي، وأشكر المؤلف على الشخصية التي كتبها بحرفية كبيرة".