مصدر بـ السد القطري يكشف حقيقة رحيل تشافي لتدريب برشلونة

كشف مصدر بنادي السد القطري، حقيقة رحيل تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، لتدريب فريق برشلونة الإسباني، خلفا لـ رونالد كومان.

وقال المصدر لـ “ صدى البلد”: بالتأكيد يوجد مفاوضات من جانب إدارة نادي برشلونة مع تشافي لتولي تدريب الفريق، لكن يوجد أي اتفاق رسمي حتى الآن".

وأوضح المصدر، تشافي قريب من تدريب برشلونة أقرب من أي وقت مضى، لكن هناك بعض الشروط التي سيفرضها تشافي لقبول عرض إدارة النادي الكتالوني، مثل مدة العقد، وأسماء أعضاء الجهاز الجديد، والصفقات التي سيوفرها له الفريق".

تابع :" إدارة نادي السد، لن تقف في وجه تشافي، إذا قرر المدير الفني الرحيل، من أجل تدريب برشلونة".

يذكر أن تشافي، قاد فريق السد للتتويج بكأس أمير قطر، مؤخرا، بعد الفوز على الريان، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كان نادي برشلونة، أعلن، أمس الأربعاء، إقالة رونالد كومان من تدريب الفريق، بعد الخسارة أمام رايو فاليكانو بهدف دون رد، في مسابقة الدوري الإسباني.

كشف حساب كومان مع برشلونة



کومان تولى تدريب برشلونة في أغسطس 2020 ، مباشراً بعد أن تعرض برشلونة لهزيمة تاريخية 8-2 على يد بايرن ميونيخ في دوري ابطال أوروبا.



وخاض مع الفريق 67 مباراة، فاز في 40 وتعادل 11 وخسر 16، وحقق لقب كأس ملك إسبانيا.

احتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني تحت قيادته الموسم الماضي ، بفارق خمس نقاط عن الثاني وسبع نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب.



وفي دوري أبطال أوروبا ، عانى فريقه من خروج دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان، ومع ذلك ، فقد قاد برشلونة إلى الألقاب بفوزه على أتلتيك بلباو في لا كارتوجا ليفوز بكأس الملك.

وفى الموسم الحالي لـ برشلونة فى دور المجموعات تعرض للهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ، قبل أن يتجرع الهزيمة الثانية له بنفس النتيجة أمام بنفيكا، قبل أن يستعيد توازن ويحقق الفوز بهدف أمام دينامو كييف الأوكراني.