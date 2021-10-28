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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ما الطعام الأفضل لصحة الكلى؟ طبيبة روسية تجيب

أطعمة مفيدة للكلى
أطعمة مفيدة للكلى

تعتبر الكلى منظف جيد للجسم تساعد على إزالة السموم والسوائل الزائدة من الدم لتفرز بعد ذلك عن طريق البول، ووصف الأطباء الفقدان التدريجي لوظائف الكلى بالفشل الكلوى.


كشفت خبيرة التغذية، ماريا تيخوميروفا،عن عدد من الأطعمة تعتبر مفيدة لصحة الكلى كما تساعد الكلى على تأدية وظيفتها بشكل جيد.

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أطعمة مفيدة الكلى 


وبحسب ما نشر موقع "ميديك فوريوم ان الطبيبة تيخوميروفا أكدت على أن  ثمار نبات عنب الثور، وهو من عائلة التوت،يقدم العديد من الفوائد للكلى،فهو مطهر طبيعي ومر للبول ومعالج جيد لأمراض الكلى المزمنة والمسالك البولية .

ونصحت خبيرة التغذية الأشخاص بتناول البرتقال والبصل والعنب والرمان والثوم والبطيخ واليقطين وهو القرع ،كما أنهما لهم تأثير على البول 

وشددت على ضرورة الإكثار من تناول الأعشاب ،وخاصة بذور الكمون والشمر واليانسون والشبت تحتوي جميع هذه الأعشاب على بذور طبيعية تعتبر بمثابة مضاد للإلتهابات ومضادة للتشنج .

وأوصت بتناول الخضروات بانتظام مع الملفوف الطازج، حيث يحتوي على الكثير من المواد الكيميائية النباتية التي تساعد الجسم على التخلص من المواد الضارة ،كما أنه مفيد لمضادات الأكسدة الموجودة في البصل والثوم فى محاربة الالتهاب 

وأضافت أن استخدام الهيليون للطهي مفيد لصحة الكلى فهو غني بفيتامينات "A" و"C"،مشيرة إلى أهمية شرب الماء لصحة الكلى،.

حذرت من تناول الحلوى والوجبات السريعة والامتناع التام عن تناول الكحول .

وأشارت إلى أعراض مرض الكلى تتمثل في الآتي :

ألم في البطن
موجات من الآلام الشديدة
استفراغ وغثيان
يجب عليك الاتصال بالطبيب. 

 دم في البول وروائح كريهة عند التبول

قشعريرة

إذا شعرت بهذه الأعراض عليك التوجه للطبيب فورا ،فقد تسبب عدوي خطيرة تهدد الحياة .

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