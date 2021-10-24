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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ الجيزة يكشف أسباب الغلق الكلي لشارع الهرم ويوضح الحل بدلاً من شارع فيصل.. فيديو

غلق شارع الهرم
غلق شارع الهرم

كشف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن أسباب الغلق الكلي لشارع الهرم، قائلاً: "بسبب أعمال حفر المترو، وتطوير الشوارع والتحويلات والمحاوار البديلة".

وأَضاف أحمد راشد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "هذا الغلق مش موضوع جديد علينا .. احنا شغالين في التحويلات والمترو ده من 3 سنين". 

وتابع محافظ الجيزة أن المرحلة الأولى من هذه الأعمال شملت تحويل المرافق في شارع الهرم بالكامل، سواء مياه، أو صرف صحي، أو كهرباء، أو غاز، أو تليفونات، مشيراً إلى أن الحل في ذلك الوقت هو إيجاد طريق يوازي لشارع الهرم من أجل تقليل الزحام.

ونوه أحمد راشد أن شارع محمد أنور السادات، هو المحور البديل لشارع الهرم، ولكنه لم يُنفذ منذ عام ونصف، حيثتم عرضه على رئيس الوزراء لتوجيه فوراً بتطوير محور أنور السادات.

وأكد محافظ الجيزة أن تم الانتهاء من هذا المحور بالفعل بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، ووزارة الإسكان، والجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذا المحور بعرض 40 متر، وطول 6 كيلومتر، ويربط من طريق الإسكندرية حتى فتحة الدوران الأولى.

وأشار أحمد راشد إلى أن في خلال شهرين، سيقوم محور أنو السادات بالربط أيضاً مع محور الفريق أحمد عامر، وذلك للتخلص من الزحام الموجود في منطقة الهرم وميدان الجيزة، والجيزة بصفة عامة.

وأكمل محافظ الجيزة أنه تم رفع كفاءة شارع فيصل، وشارع أنور السادات، وكافة الشوارع المتعلقة بشارع الهرم، حيث تم رصفها كاملاً ووضع أعمدة الإنارة، لتيسير الحركة، بالإضافة إلى محور المريوطية.

وعلق أحمد راشد على الزحام الشديد في شارع فيصل بعد غلق شارع الهرم، قائلاً: "الناس مأخدتش بالها من الإعلان اللي احنا نزلناه، بإن هناك محاور بديلة وتحويلات مرورية جديدة، لذلك اتجهوا إلى شارع فيصل".

محافظ الجيزة الغلق الكلي شارع الهرم شارع فيصل شارع محمد أنور السادات

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